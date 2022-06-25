Викрадали людей у Харкові задля заволодіння їх житлом: завершено слідство щодо членів ОЗГ

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо трьох членів організованої групи за фактами вимагання, незаконного позбавлення волі та шахрайства (ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 190 КК України).

Як повідомлялось раніше, 5 жовтня 2021 року «на гарячому» у Харкові було затримано трьох членів організованої групи – 47-річну рецидивістку з м. Горлівка Донецької області та чоловіків 25 та 31 років. Саме вони позбавили волі 65-річного чоловіка та із застосуванням фізичного насильства до потерпілого вимагали від нього переоформити право власності на належний йому будинок у м. Харків.

Ще двоє їх спільників – 45-річний «кримінальний авторитет» та 33-річний чоловік – наразі перебувають у розшуку. Встановлено, що аналогічним способом вони встигли незаконно заволодіти двома квартирами у Харкові.

Агентство Телевидения Новости