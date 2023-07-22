Викрадав майно з бомбосховища: у Харкові поліція викрила зловмисника 

20 липня до поліції звернувся керівник відділення поштового перевезення й повідомив про факт викрадення майна з бомбосховища, яке розташоване в підвальному приміщенні пошти та знаходилось у вільному доступі для громадян.

В ході проведення оперативних заходів працівники кримінальної поліції підрозділу викрили у скоєнні злочину 31-річного місцевого мешканця, раніше засудженого за аналогічні злочини, повідомляє пресслужба поліції Харківській області.

Чоловік з 22 червня по 20 липня систематично навідувався в укриття в Індустріальному районі та виносив електродроти, розетки, світильники.

За скоєне зловмиснику загрожує тюремний строк до 8 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости