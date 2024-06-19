Викрито жителя Харківщини, який забезпечував звʼязком окупаційну владу

На початку травня 2022 року, коли м. Балаклія Харківської області було захоплене військами рф, місцевий житель свідомо та добровільно обійняв посаду «специалиста експлуатации ЖКХ» в окупаційній адміністрації.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

До повномасштабного вторгнення рф на територію України він працював кабельником на підприємстві. Маючи відповідні навички та знання, колаборант використовував їх на благо окупантів. Фігурант перевіряв та налаштовував автоматичну телефонну станцію, ремонтував кабелі зв’язку та телефони.

Свої «обовʼязки» він виконував до деокупації міста. Чоловік залишився у Балаклії та обрав позицію «залишитись непоміченим». Проте правоохоронці зібрали необхідну доказову базу та викрили колаборанта.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 54-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Агентство Телевидения Новости