Викрито ще одного поплічника рф: очолив підрозділ в незаконному органі влади
Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно мешканця смт Великий Бурлук за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
За даними слідства, під час окупації селища 36-річний чоловік обійняв посаду так званого «заступника начальника Великобурлуцького територіального управління Тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області», повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Обвинувачений виконував рішення керівництва окупаційної адміністрації, брав участь у нарадах, проводив збори аграріїв, здійснював набір нових співробітників до незаконного органу влади та організовував створення нових структурних підрозділів.
Чоловіка судитимуть заочно в Чугуївському міському суді Харківської області.