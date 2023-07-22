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Викрито ще одного поплічника рф: очолив підрозділ в незаконному органі влади

Викрито ще одного поплічника рф: очолив підрозділ в незаконному органі влади

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно мешканця смт Великий Бурлук за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час окупації селища 36-річний чоловік обійняв посаду так званого «заступника начальника Великобурлуцького територіального управління Тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області», повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Обвинувачений виконував рішення керівництва окупаційної адміністрації, брав участь у нарадах, проводив збори аграріїв, здійснював набір нових співробітників до незаконного органу влади та організовував створення нових структурних підрозділів.

Чоловіка судитимуть заочно в Чугуївському міському суді Харківської області.

Агентство Телевидения Новости

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