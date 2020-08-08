Вимагання 15 000 доларів США і підпали будівель: затримано чоловіка (ФОТО)

Прокуратурою Харківської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вимагання, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з пошкодженням майна (ч. 2 ст. 189 КК України).

Як повідомила заступник начальника відділу прокуратури області Тетяна Красінська, у ході досудового розслідування встановлено, що з січня 2020 року група осіб надсилала фізичній особі-підприємцю повідомлення з вимогою сплатити 15 000 доларів США. У разі несплати зазначеної суми вимагачі погрожували знищенням особистого майна підприємця, зокрема чіпляли гранату на двері житлового приміщення, де він мешкав.

Протягом травня-серпня 2020 року вказаною групою осіб в смт. Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району здійснено підпали помешкання потерпілого, а також приміщення магазину, який йому належить, розташованого в с. Курилівка.

5 серпня 2020 року в порядку ст. 208 КПК України затримано 31-річного чоловіка, імовірно причетного до скоєння вказаного кримінального правопорушення. У зазначеного громадянина вилучено мобільний телефон, з якого надсилалися смс-повідомлення з погрозами, а також грошові кошти у сумі понад 200 тис. гривень, отримані від потерпілого.

Досудове розслідування здійснює СУ ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР Національної поліції України.

Наразі готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України. Встановлюється коло інших осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Пресслужба прокуратури Харківської області

Источник: khar.gp.gov.ua

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