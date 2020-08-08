Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:02
Просмотров: 112

Вимагання 15 000 доларів США і підпали будівель: затримано чоловіка (ФОТО)

Вимагання 15 000 доларів США і підпали будівель: затримано чоловіка (ФОТО)

Прокуратурою Харківської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вимагання, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з пошкодженням майна (ч. 2 ст. 189 КК України).

Як повідомила заступник начальника відділу прокуратури області Тетяна Красінська, у ході досудового розслідування встановлено, що з січня 2020 року група осіб надсилала фізичній особі-підприємцю повідомлення з вимогою сплатити 15 000 доларів США. У разі несплати зазначеної суми вимагачі погрожували знищенням особистого майна підприємця, зокрема чіпляли гранату на двері житлового приміщення, де він мешкав.

Протягом травня-серпня 2020 року вказаною групою осіб в смт. Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району здійснено підпали помешкання потерпілого, а також приміщення магазину, який йому належить, розташованого в с. Курилівка.

5 серпня 2020 року в порядку ст. 208 КПК України затримано 31-річного чоловіка, імовірно причетного до скоєння вказаного кримінального правопорушення. У зазначеного громадянина вилучено мобільний телефон, з якого надсилалися смс-повідомлення з погрозами, а також грошові кошти у сумі понад 200 тис. гривень, отримані від потерпілого.

Досудове розслідування здійснює СУ ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР Національної поліції України.

Наразі готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України. Встановлюється коло інших осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Пресслужба прокуратури Харківської області

Вимагання 15 000 доларів США і підпали будівель: затримано чоловіка (ФОТО)

Источник: khar.gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Харьковской области возобновили курсирование еще две электрички
Сегодня 08:29    151
В Харькове могут ужесточить контроль за карантинными мерами, несмотря на то, что регион в “зеленой зоне”
Сегодня 07:56    312
Курсанти-льотчики Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба відточують майстерність у небі
Сегодня 07:23    97
Інженери створили й передали захисні шоломи лікарям Харківщини (ФОТО)
Сегодня 06:52    125
На Білгородському узвозі на місяць забороняється рух транспорту
Сегодня 06:31    151
Коронавирус в Харькове: статистика на 8 августа (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Сегодня 06:10    424
Посадовцю Харківської ОДА повідомлено про підозру
07.08.2020 08:14    150
"Суперинфекция": почему во время пандемии коронавируса надо вакцинироваться от гриппа
07.08.2020 07:48    152
Прохожие прямо посреди улицы помешали похитить человека
07.08.2020 07:18    291
Борьба с рекламой наркотиков: в каких районах ее больше всего
07.08.2020 07:00    234
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 