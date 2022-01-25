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Вимагав гроші у неповнолітнього – затримано поліцейського (ФОТО)

Вимагав гроші у неповнолітнього – затримано поліцейського (ФОТО)

За процесуального керівництва обласної прокуратури в рамках досудового розслідування за фактом вимагання, вчиненого з використанням свого службового становища, затримано поліцейського (ч. 2 ст. 189 КК України).

За даними слідства, у м. Куп’янськ один із поліцейських батальйону конвойної служби ГУНП в Харківській області протягом 2021 року вимагав у 16-річного хлопця неіснуючий борг у сумі 500 доларів США.

Через побоювання 16-річний потерпілий звернувся до правоохоронців.

24 січня 2022 року під час передачі грошових коштів у сумі 500 доларів США поліціянта затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру затриманому.

Досудове розслідування проводять слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у м. Полтаві, оперативний супровід здійснюють співробітники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури

Вимагав гроші у неповнолітнього – затримано поліцейського (ФОТО)

Источник: khar.gp.gov.ua

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