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Влаштувалися на роботу до окупаційної адміністрації: двох жительок Харківщини підозрюють в колабораціонізмі

Влаштувалися на роботу до окупаційної адміністрації: двох жительок Харківщини підозрюють в колабораціонізмі

Слідчі Харківщини повідомили про підозру двом жителькам Харківщини, які співпрацювали з ворогом під час тимчасової окупації Ізюмського району.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.  

Викрили у скоєнні злочинів 34 та 44-річних місцевих мешканок працівники Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.

Одна з фігуранток з червня до вересня 2022 року добровільно обіймала посаду «главного спєциаліста отдєла культури і спорта» у військово-цивільній адміністрації Ізюмського району Харківської області. Вона складала табелі виходу на роботу працівників відділу культури молоді та спорту, оформлювала відповідні документи щодо пошкоджень адміністративних будівель міста, а також виконувала розпорядження, надані начальником відділу.

Інша зловмисниця з липня 2022 року обіймала посаду «главного спєциаліста ліцензіонно-разрєшитєльного отдєла» військово-цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області. Вона виконувала розпорядження, надані начальником відділу гуманітарної допомоги населенню.

За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

27 травня дізнавачі Ізюмського РУП під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури повідомили зловмисницям про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости

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