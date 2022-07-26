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У держзраді підозрюються заступники Вовчанського міського голови

У держзраді підозрюються заступники Вовчанського міського голови

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру першій заступниці та заступнику Вовчанського міського голови за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, у тимчасово окупованому м. Вовчанськ обидва посадовці добровільно перейшов на бік ворога. На прохання представників країни-агресора підозрювані брали участь у так званих нарадах спільно з окупантами та самопроголошеним «головою тимчасової цивільної адміністрації».

Перша заступниця надавала представникам країни-агресора списків учасників АТО/ООС, учасників проукраїнських організацій та патріотично налаштованих громадян.

Агентство Телевидения Новости

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