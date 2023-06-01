У Харкові чоловік скоїв вбивство на Отакара Яроша

Вбивство у пров. Отакара Яроша в Харкові: чоловік проведе 10 років за ґратами

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 52-річного чоловіка в умисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України). Йому призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі.

Трагічна подія трапилась ввечері 22 лютого 2021 року у пров. Отакара Яроша в Харкова. Встановлено, що на зустріч приїхали декілька чоловіків, щоб розв’язувати фінансове питання — повернення боргу в розмірі 112 тисяч доларів США. Разом із чоловіком, який давав зазначену суму в борг, приїхали ще декілька його знайомих.

Спочатку розмова велась в автівці «позикодавця». Згоди чоловіки так і не дійшли, виник конфлікт. 52-річний харків’янин вийшов з автівки й попрямував до супермаркету, розташованого неподалік, однак опоненти стали наздоганяти його.

Агентство Телевидения Новости