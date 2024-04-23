У Харкові чоловік влаштував на вулиці стрілянину: троє людей поранені, зловмисника шукають

22 квітня близько 19:40 до поліції звернувся свідок події та повідомив про стрільбу по вулиці 12 Квітня. Вогнепальних поранень різного ступеня тяжкості зазнали три людини, які перебували на тролейбусній зупинці.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Вогнепальні поранення нижніх кінцівок отримали троє чоловіків 41, 37 та 46 років, які знаходились на зупинці громадського транспорту. Постраждалих доставили до медичних закладів.

Поліція встановила особу зловмисника, ним виявився 33-річний мешканець Індустріального району. Проводяться розшукові заходи щодо встановлення його місцеперебування.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає тюремне ув’язнення на строк до 7 років позбавлення волі.

Фото: ТипичнОЕ ХТЗ ХарьковФото: ТипичнОЕ ХТЗ Харьков

Агентство Телевидения Новости