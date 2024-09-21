У Харкові на ринку чоловік зірвав з жінки золотий ланцюжок: грабіжника затримано

В Індустріальному районі Харкова працівники поліції викрили 39-річного чоловіка у скоєнні грабежу.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Зловмисник на ринку зірвав з жінки золотий ланцюжок з підвіскою та втік.

Поліцейські оперативно розшукали порушника та затримали у процесуальному порядку. Відкрито кримінальне провадження за ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

В ході відпрацювання території поліцейські викрили громадянина у незаконному обігу наркотичних речовин. У порушника вилучили заборонені речовини.

Агентство Телевидения Новости