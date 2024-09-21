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У Харкові на ринку чоловік зірвав з жінки золотий ланцюжок: грабіжника затримано
В Індустріальному районі Харкова працівники поліції викрили 39-річного чоловіка у скоєнні грабежу.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Зловмисник на ринку зірвав з жінки золотий ланцюжок з підвіскою та втік.
Поліцейські оперативно розшукали порушника та затримали у процесуальному порядку. Відкрито кримінальне провадження за ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.
В ході відпрацювання території поліцейські викрили громадянина у незаконному обігу наркотичних речовин. У порушника вилучили заборонені речовини.