Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:58
Просмотров: 100

У Харкові на ринку чоловік зірвав з жінки золотий ланцюжок: грабіжника затримано

У Харкові на ринку чоловік зірвав з жінки золотий ланцюжок: грабіжника затримано

В Індустріальному районі Харкова працівники поліції викрили 39-річного чоловіка у скоєнні грабежу.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Зловмисник на ринку зірвав з жінки золотий ланцюжок з підвіскою та втік.

Поліцейські оперативно розшукали порушника та затримали у процесуальному порядку. Відкрито кримінальне провадження за ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

В ході відпрацювання території поліцейські викрили громадянина у незаконному обігу наркотичних речовин. У порушника вилучили заборонені речовини.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 