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У Харкові під час застілля чоловік вдарив ножем знайомого: зловмисника заарештовано

У Харкові під час застілля чоловік вдарив ножем знайомого: зловмисника заарештовано

Поліцейські затримали чоловіка за скоєння замаху на вбивство у Немишлянському районі Харкова.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

З ножовими пораненнями 30-річного чоловіка доставили до лікарні.Інформація про злочин надійшла до відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області 15 грудня близько 16:30.

Поліцейські встановили, що під час спільного розпивання алкогольних напоїв між чоловіками стався словесний конфлікт, який надалі переріс в бійку. В результаті сварки 59-річний чоловік схопив кухонний ніж та завдав тяжких тілесних ушкоджень своєму знайомому.

З місця події правоохоронці вилучили речові докази.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

16 грудня 59-річному чоловіку повідомлено про підозру. Він затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

До суду подано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Досудове розслідування триває.

Агентство Телевидения Новости

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