У Новобаварському районі Харкова виявили продавця канабісу: наркоділка затримано

У Харкові поліцейські під час санкціонованого обшуку вилучили у чоловіка близько 2 кілограмів канабісу.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Загальна вартість вилученого за цінами «чорного ринку» складає близько 475 тисяч гривень.

Поліцією встановлено, що харків’янин у Холодногірському районі систематично та у великих розмірах здійснює збут «канабісу» через вузьке коло своїх знайомих.

16 грудня співробітниками Управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими ВП № 2 (Холодногірський) ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Новобаварської окружної прокуратури Харкова та за силової підтримки ППОП ГУНП в Харківській області проведено санкціонований обшук за місцем мешкання фігуранта.

В ході обшуку виявлено та вилучено наркотичний засіб канабіс («шишки») загальною вагою близько 2 кілограмів, полімерні зіп-пакети для фасування, електронні ваги, інші речові докази злочинної діяльності.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости