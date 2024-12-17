У Харкові виявили чоловіка, який викрав лічильник теплоенергії з бомбосховища

У Харкові поліцейські викрили чоловіка у крадіжці майна.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Зловмисник викрав лічильник теплової енергії з незамкненого бомбосховища та здав його до пункту прийому металолому. Сума збитків, завданих комунальному підприємству, перевищує 14500 гривень.

Аби роздобути гроші на свої потреби, чоловік скористався тим, що підвальне приміщення будинку на період дії воєнного стану використовується як бомбосховище й не зачиняється.

Співробітники кримінальної поліції відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області та Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області встановили особу порушника. Ним виявився раніше судимий 45-річний харків’янин.

За словами підозрюваного, викрадений лічильник він продав до приймальника брухту металу та вторинної сировини.Слідчі поліції повідомили громадянину про підозру в скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости