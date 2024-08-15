КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» активізувало роботу з запобігання та ліквідації стихійних звалищ.

Про це повідомляє міськрада.

На підприємстві повідомили, що у Харкові почастішали випадки утворення стихійних звалищ. Здебільшого вони фіксуються у приватному секторі, де підприємці незаконно заповнюють виробничими відходами контейнери-бункери для великогабаритних відходів, які розміщені для користування місцевих жителів.

В результаті харків’яни, які оплачують послуги КП, вимушені складати відходи не в контейнери-бункери, а поряд з ними.

Такі випадки були зафіксовані на вул. Суровцевої, 55, вул. Нарбута, 22, вул. Баварській, 1, вул. Семінарській, 84 тощо.

«Я прошу харків’ян сприяти виявленню підприємців-порушників. Робіть відео- та фотофіксацію таких випадків, передавайте дані порушників. Викликайте на місце події поліцію та наших працівників», – зазначив директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко.

Незаконне викидання побутових відходів карається штрафом: для громадян – 1360 грн, для посадових осіб та підприємців – 1700 грн.

Агентство Телевидения Новости