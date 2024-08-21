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У Харкові поліція викрила зловмисника: підпалив автівку через ревнощі

У Харкові поліція викрила зловмисника: підпалив автівку через ревнощі

У Харкові затримали чоловіка, який підпалив чужий автомобіль через ревнощі.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Зловмисником виявився 43-річний чоловік. Він зізнався, що підпалив автівку на ґрунті ревнощів.

Поліцейські виявили та вилучили рюкзак, в якому находилась пластикова пляшка з легкозаймистою речовиною. Поряд з місцем злочину також була знайдена аналогічна пляшка.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Палій затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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