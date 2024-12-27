У Харкові прокуратура повернула на користь держави понад 200 тисяч гривень

Суд задовольнив позов Київської окружної прокуратури Харкова в інтересах держави в особі Харківської обласної ради та Північно-східного офісу Держаудитслужби до комунальної установи охорони здоров’я та ТОВ про визнання недійсним договору щодо закупівлі електроенергії та стягнення коштів на користь держави.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Встановлено, що в грудні 2022 року між однією з лікарень, розташованих у Харкові, та ТОВ укладено договір про постачання електричної енергії. Усього замовником за договором сплачено на рахунок ТОВ понад 200 тис. гривень.

При цьому кінцевим бенефіціаром переможця закупівлі є особа, до якої рішенням Ради національної безпеки та оборони України від 18.06.2021 застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, передбачені Законом України «Про санкції», що унеможливлювало участь такого учасника у торгах. Водночас товариством з метою отримання прибутку умисно приховано вказану інформацію від замовника, що призвело до укладання договору всупереч вимогам чинного законодавства.

Окружна прокуратура звернулась до суду з відповідним позовом. Господарський суд Харківської області підтримав позицію прокурорів і задовольнив позов повністю — договір про постачання електричної енергії визнано недійсним та в дохід держави стягнуто понад 200 тис. гривень.

Агентство Телевидения Новости