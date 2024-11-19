У Харкові СБУ викрила блогера, який «злив» в Інтернет локації розміщення ЗСУ

Співробітники Служби безпеки України викрили блогера, який розмістив на одному з Інтернет-ресурсів інформацію про дислокацію підрозділів ЗСУ на Харківщині.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Зловмисником виявився 38-річний мешканець Харкова, працівник одного з місцевих супермаркетів.

Встановлено, що він особисто відзняв відео розташування українських військових та озвучив їх особисті дані.

Потім отриманий медіафайл фігурант виклав в Інтернет з прив’язкою до часу та геолокації.

За лічені години це відео підхопили російські пропагандистські пабліки. На персональній сторінці блогера цей контент переглянули понад триста тисяч користувачів.

Свої злочинні дії він пояснив бажанням «наростити» аудиторію.

Правоохоронці блокували протиправну діяльність фігуранта та затримали його у власному помешканні. У нього вилучено мобільний телефон із доказами протиправної діяльності.

Слідчі Служби безпеки на підставі зібраних доказів повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення та розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Наразі зловмисника взято під варту без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости