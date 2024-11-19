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Зґвалтував 17-річну дівчину: на Харківщині затримали злочинця

Зґвалтував 17-річну дівчину: на Харківщині затримали злочинця

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру раніше судимому 31-річному чоловіку у зґвалтуванні, вчиненому відносно неповнолітньої особи (ч. 3 ст. 152 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, пізно ввечері 15 листопада 2024 року у місті Зміїв Чугуївського району фігурант, перебуваючи у стані алкогольного спʼяніння, побачив 17-річну дівчину, яка поверталась додому.

Чоловік наздогнав неповнолітню, стиснув рукою обличчя, повалив на землю та зґвалтував.

16 листопада правоохоронці затримали фігуранта в порядку ст. 208 КПК України.

Слідчим суддею Зміївського районного суду Харківської області підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави строком на 60 днів.

Санкція статут передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Агентство Телевидения Новости

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