Зґвалтував 17-річну дівчину: на Харківщині затримали злочинця
За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру раніше судимому 31-річному чоловіку у зґвалтуванні, вчиненому відносно неповнолітньої особи (ч. 3 ст. 152 КК України).
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, пізно ввечері 15 листопада 2024 року у місті Зміїв Чугуївського району фігурант, перебуваючи у стані алкогольного спʼяніння, побачив 17-річну дівчину, яка поверталась додому.
Чоловік наздогнав неповнолітню, стиснув рукою обличчя, повалив на землю та зґвалтував.
16 листопада правоохоронці затримали фігуранта в порядку ст. 208 КПК України.
Слідчим суддею Зміївського районного суду Харківської області підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави строком на 60 днів.
Санкція статут передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.