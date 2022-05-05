У Харкові СБУ затримала поліцейського, який передавав ворогу розвіддані

Контррозвідка і слідчі Служби безпеки України викрили та затримали діючого співробітника ГУ Національної поліції в Харківській області, який передавав ворогу розвідувальні дані.

Встановлено, що оперуповноважений підрозділу візуального спостереження, який має звання майора поліції, був залучений до збирання розвіданих на шкоду Україні у день початку збройної агресії рф. Через його родича, пенсіонера ОМОНу з Бєлгорода, співробітники ФСБ відпрацювали йому завдання фіксувати на фото військові та цивільні об’єкти у Харкові, а також переміщення підрозділів Збройних Сил України територією Харківської області.

Співробітники СБУ задокументували, що за цей час зловмисник встиг сфотографувати та передати через Telegram до росії фотознімки будівель Управління СБУ в Харківській області, Головного Управління Національної поліції в Харківській області, одного з торговельно-розважальних центрів у центрі Харкова, станції технічного обслуговування, де ремонтувалася автомобільна техніка військовослужбовців, а також фото військової техніки на території Харкова і області.

Територією області зловмисник переміщувався на службовому автомобілі зі спецталоном, що дозволяло йому уникати огляду на блокпостах.

Поліцейського затримали співробітники СБУ на одному з блокпостів біля Харкова. Під час огляду його автомобіля виявлені три предмети, схожі на гранати РГО та Ф-1, а також запали до гранат.

Наразі вирішується питання щодо кваліфікації дій співробітника поліції за конкретними статтями Кримінального кодексу України, повідомлення йому про підозру у вчиненні злочинів та обрання стосовно нього запобіжного заходу.

Агентство Телевидения Новости