У Харкові виявили чоловіка, який напідпитку ображав та лаявся на літню матір

Поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності мешканця Харкова за скоєння домашнього насильства щодо літньої матері.

Чоловік у не тверезому стані ображав 85-річну жінку та висловлювався у її бік нецензурною лайкою, повідомляє поліція Харківської області.

Повідомлення про порушення надійшло до чергової частини Харківського районного управління поліції № 3.За адресою виїхали співробітники сектору протидії домашньому насильству.

Поліцейські встановили, що між літньою жінкою та 38-річним сином відбувся конфлікт, в ході якого чоловік погрожував матері та нецензурно лаявся.

Правоохоронці склали щодо кривдника адміністративний протокол за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Поліцейські провели профілактичну бесіду з чоловіком та попередили про кримінальну відповідальність у разі систематичного вчинення домашнього насильства.

Агентство Телевидения Новости