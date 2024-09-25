У Харкові виявили чоловіка, який систематично ображав та принижував колишню дружину

Слідчі повідомили про підозру чоловіку у вчиненні домашнього насильства.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Із заявами до поліції неодноразово зверталася 42-річна мешканка Шевченківського району Харкова. Вона повідомляла про скоєння психологічного насильства колишнім чоловіком.

У 2023 році кривдника притягували до відповідальності за нанесення легких тілесних ушкоджень колишній дружині.

Профілактичні бесіди, адміністративні стягнення та попередження про більш жорстку правову відповідальність на чоловіка не подіяли.

Слідчі Харківського районного управління поліції № 3 відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

24 вересня кривднику повідомили про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости