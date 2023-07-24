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У Харкові викрили злочинну групу, учасники якої створили у місті мережу борделів

У Харкові викрили злочинну групу, учасники якої створили у місті мережу борделів

Організували шість місць розпусти у Харкові: поліцейські викрили злочинну групу. Зловмисники використовували уразливий стан жінок та втягували їх у зайняття проституцією. Вартість послуги сексуального характеру варіювала від 3500 до 5000 гривень за годину.

Правоохоронці встановили організатора та вісім учасників групи, повідомили в пресслужбі ГУНП Харківської області.  

22 липня поліцейські міграційної поліції, карного розшуку разом зі слідчими, із залученням бійців полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області провели 19 обшуків за місцями мешкання фігурантів та адресами утримання місць розпусти.

У зловмисників вилучили грошові кошти, понад 30 мобільних телефонів, стартові пакети, сім-картки, ноутбуки, планшети, патрони різного калібру, пістолет, чорнові записи, нунчаки, секс-іграшки та інше.

Організатора злочинного «бізнесу» виявили у місті Київ. Йому та всім учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування стосовно інших осіб, які допомагали в організації злочинної діяльності.

Агентство Телевидения Новости

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