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У Харкові з ножем напали на підлітка та відібрали телефон

У Харкові з ножем напали на підлітка та відібрали телефон

На дитячому майданчику нападники приставили ніж до дитини та забрали у нього мобільний телефон.

Про це повідомляє поліція Харківській області.

Поліцейські сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 в ході проведення оперативних заходів виявили 16 та 23-річних нападників, мешканців Індустріального району.

Останній наразі відбуває умовний строк.

Зловмисники встигли здати телефон до ломбарду. Речові докази вилучено.

Порушників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про оголошення їм про підозри за скоєння розбою.

Агентство Телевидения Новости

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