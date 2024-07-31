У Харкові за незаконну виплату заробітної плати судитимуть ексректора одного з вишів

У листопаді 2019 року ректором одного з харківських вишів працевлаштував до себе на роботу свою знайому. Однак призначення на посаду було фіктивним – фактично жінка роботу не виконувала і навіть не з’являлась на робочому місці. При цьому їй нараховувався трудовий стаж і щомісячно виплачувалась заробітна плата.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, посадовець взагалі не мав права працевлаштовувати жінку на посаду, тому що вона не надала жодних документів, які підтверджують у неї наявність вищої освіти, тож обвинувачений безпідставно підписував документи на отримання заробітної плати знайомій.

З листопада 2019 по 2021 рік «співробітниця» вишу незаконно «заробила» майже 250 тисяч гривень.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно ексректора закладу вищої освіти за фактами розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, а також службового підроблення (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Чоловіка судитимуть у Дзержинському районному суді Харкова. Обвинуваченому загрожує до 8 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Агентство Телевидения Новости