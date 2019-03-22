У Києві СБУ припинила діяльність найбільшої в історії України нарколабораторії психотропів

Співробітники Головного управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ припинили діяльність найбільшої за всю історію України нарколабораторії психотропів.

Оперативники спецслужби задокументували, що організатори налагодили виготовлення та збут психотропних речовин в особливо великих розмірах на території України та за кордоном.

Під час проведення санкціонованих обшуків у приватному будинку на столичних «Осокорках» правоохоронці вилучили обладнання для виготовлення наркотиків, понад десять кілограмів психотропної речовини альфа PVP, п’ять кілограмів мефедрону, понад п’ять кілограмів амфетаміну загальною вартістю за цінами «чорного ринку» більше ніж двадцять мільйонів гривень.

Співробітники СБ України встановили, що вказаний будинок окрім лабораторії використовувався, як склад нелегального інтернет-магазину з продажу психотропних речовин, через який і здійснювалася реалізація наркотиків. Веб-ресурс знаходився у прихованій мережі інтернет-з’єднань Darknet.

Наразі затримано трьох учасників наркоугруповання.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення фігурантам справи підозри та обрання міри запобіжного заходу ‒ тримання під вартою. Триває досудове слідство. Операція проводилась спільно з Подільським УП ГУ Нацполіції України в м. Києві та Київською міською прокуратурою №7.

Прес-центр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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