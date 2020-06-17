У Краснокутському районі засудили поштарку, яка вкрала понад 160 тисяч гривень

Жінка привласнювала гроші, якими місцеві жителі розраховувалися за товари та послуги.

Як розповів виконуючий обов’язки керівника Дергачівської місцевої прокуратури Спартак Борисенко, упродовж кінця 2017-го – початку 2018 року 53-річна начальниця одного з поштових відділень Краснокутського району викрадала гроші. Вони надходили від місцевих жителів як розрахунок за товари та послуги, в тому числі й комуналку. Загалом жінка привласнила понад 160 тисяч гривень. Нестачу виявили під час інвентаризації.

Внаслідок злочинних дій поштарки кошти людей несвоєчасно надходили на рахунки підприємств з надання комунальних послуг.

Богодухівський районний суд виніс вирок поштарці – 1 рік обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк 2 роки.

Наразі вирок не набрав чинності, оскільки триває час на апеляційне оскарження.

За матеріалами: Прокуратура Харківської області

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Новости портала «Весь Харьков»