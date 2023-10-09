У Куп’янську викрили ще одного поплічника окупантів, який влаштувався «дільничним» до рашистської поліції

Співробітники Служби безпеки задокументували діяльність жителя Харківщини, який допомагав окупантам. Зловмисником виявився мешканець Куп’янська, який під час окупації міста добровільно пішов на співпрацю з ворогом та отримав «посаду» в створеному агресором «управлінні внутрішніх справ».

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

В окупаційному органі чоловіка призначили на посаду «в.о. дільничного інспектора поліції у Куп’янському відділі».

На цій посаді він брав участь у фабрикуванні справ проти українських патріотів, вдирався до помешкань місцевих жителів та проводив там незаконні “обшуки”, готував документи для незаконних каральних дій проти українців.

Всі ці репресивні заходи на тимчасово окупованій території здійснювалися під виглядом нібито охорони громадського порядку.

Напередодні деокупації регіону зловмиснику вдалося втекти на територію рф, де він поки що переховується від українського правосуддя.

На підставі зібраних співробітниками СБУ доказів зловмиснику заочно повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

За такий злочин йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Викриття та документування протиправної діяльності колаборанта здійснювали співробітники СБУ Харківської області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області.

Агентство Телевидения Новости