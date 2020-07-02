Убийство на улице Дача в Харькове: личность подозреваемого установили

Харьковские правоохранители установили личность мужчины, причастного к убийству человека на улице Дача в Харькове, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как сообщалось ранее, 22 апреля 2020 в полицию поступило сообщение об обнаружении по улице Дача тела 51-летнего мужчины без признаков жизни.

По результатам исследования выяснилось, что человек имеет огнестрельное ранение головы. Кроме того, из его квартиры исчезли некоторые вещи.

Злоумышленником, причастным к убийству оказался 37-летний уроженец Азербайджана, ранее не судимый, который обоснованно подозревается в совершении тяжкого преступления.

Следователи открыли по данному факту уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о его задержании и объявлении ему о подозрении в совершении уголовного преступления. Согласно санкции статьи ему грозит тюремное заключение на срок до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Следственные действия продолжаются.

Агентство Телевидения Новости