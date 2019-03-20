Убийство военнослужащего под Харьковом: всех подозреваемых арестовали

Всем подозреваемым в убийстве военнослужащего под Чугуевом суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, суд взял под стражу и 22-летнюю харьковчанку, подозреваемую в заказе убийства военнослужащего.

Все подозреваемые на время досудебного расследования будут находиться в Харьковском следственном изоляторе.

Напомним, в лесу возле пгт. Клугино-Башкировка Чугуевского района Харьковской области обнаружили тело военнослужащего с признаками насильственной смерти. Полицейские установили, что погибшим является 37-летний уроженец Луганской области, который служил по контракту в 92-й отдельной механизированой бригаде ВСУ в Чугуеве и с 13 марта не появлялся по месту несения службы.

Позже стало известно, что военного ВСУ нашли убитым в лесу под Чугуевом.

По предварительным данным следствия, организатором убийства стала 22-летняя знакомая погибшего военнослужащего. Для расправы над мужчиной девушка привлекла троих ребят в возрасте от 15 до 18 лет, с которыми также ранее была знакома.

По данным, которые сейчас проверяются следственным путем, мотивом убийства стало желание наживы. Якобы девушка узнала, что военный получил немалую выплату на банковскую карточку. Она уговорила знакомых побить солдата. Жертву заманили в лесополосу и сначала избили, а потом женщина отдала приказ добить парня, и исполнители нанесли жертве многочисленные ранения ножами. Расправу над военнослужащим совершали двое ребят (16 и 18 лет). А самый молодой – 15-летний подросток - снимал фото и видео преступления.

После убийства потерпевшего ограбили: забрали банковскую карточку, телефон, другие личные вещи.

Двум непосредственным исполнителям объявлено подозрение в убийстве из корыстных побуждений по заказу, совершенном группой лиц (п. П. 6,11,12 ч.2 ст. 115 УК Украины). 22-летняя девушка подозревается в организации убийства (ч.3 ст. 27 п 6,11,12 ч.2 ст. 115 УК Украины), а парень, который снимал видео убийства - в соучастии (ч.5 ст.27 п . п. 6,11,12 ч.2 ст. 115 УК Украины).

Агентство Телевидения Новости