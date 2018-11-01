Украсть сотни тысяч за полторы минуты: в полиции рассказали подробности взрыва банкомата в Харькове

Тут еще остались следы взрыва. Штукатурку, которая обсыпалась и осколки кирпичей убрали сотрудники утренней смены, которые, кстати, уже дали показания правоохранителям и ушли домой. А вот дневная смена делится подробностями неохотно. Впрочем, признаются люди, событием поражены, ведь подобное произошло впервые. Кто это сделал, даже представить не могут, поскольку на территорию мог попасть кто угодно.

Юрий Ефименко, зам. руководителя подразделения Харьковского вагоного участка:

Вибух чули працівники,які працюють на змінній роботі, і безпоседньо виконували свої обов'язки. - А чи були подібні випадки? - Раніше таких не було. Злякалися, звичайно, злякалися,а ви б не злякались?

Владимир, работник участка:

Сказали, что был взрыв, а что, как произошло... - Это вам не мешало выполнять обязанности? - Нет.

Сообщение о взрыве на Большой Панасовской правоохранители получили около 5 утра. Подрывников, рассказывают, было четверо. Использовали они самодельную взрывчатку, с её помощью повредили банкомат, установленный в двухэтажном административном здании и потом забрали существенную сумму. В момент, когда прогремел взрыв, людей рядом не было, поэтому никто не пострадал. В полиции говорят. по предварительным рассчетам, все произошло за полторы минуты.

Дмитрий Плотников, начальник Холодногорского ОП:

Газова суміш, яка закачується в банкомат, происходит підрив його і порушується цілісність банкомату. 31 числа привезені грошові кошти у розмірі 900 тисяч гривень, сума встановлюється від 400 до 900 тисяч гривень, які знаходилися в банкоматі, остаточна сума буде встановлена після проведення ревізії, кількість осіб, які знімали з банкомату грошові кошти, а також хто брав ті грошові кошти.

Правоохранители уже осмотрели место события и изъяли вещественные доказательства. Подчеркивают, изучают материалы с камер видеонаблюдения, чтобы установить личности подрывников, но опознать их сложно, отмечают в полиции, они были в балаклавах и капюшонах.

Дмитрий Плотников, начальник Холодногорского ОП:

Слідчим відділом Холодногірськог овідділу поліції відкрито кримінальне провадження за статтею "Крадіжка, скоєна в особливо великих розмірах. На теперішній час проводяться слідчо-оперативні заходи для встановлення осіб, які здійснили дану крадіжку.

Подрывникам банкомата на Большой Панасовской, согласно санкции статьи, угрожает от 7 до 12 лет лишения свободы.





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