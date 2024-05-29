З підприємства на Харківщині через суд хочуть стягнути 650 тис. грн надмірно отриманих бюджетних коштів

Керівник Чугуївської окружної прокуратури Харківської області подав до суду позовну заяву в інтересах держави до ТОВ щодо повернення необґрунтовано отриманих коштів у сумі майже 650 тис. грн.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Встановлено, що у 2023 році між відділом освіти Зміївської міської ради Чугуївського району та ТОВ укладено договір на постачання електричної енергії.

У подальшому сторони уклали додаткові угоди, якими внесено зміни вартості одиниці електричної енергії в сторону збільшення на 42%.

Проте вказані зміни були необґрунтованими. Підприємство не надало документи, що підтверджують коливання ціни електричної енергії в сторону збільшення.

Закон України «Про публічні закупівлі» встановлює імперативну норму, згідно з якою зміна істотних умов договору про закупівлю може здійснюватися виключно у випадках, визначених ст. 41 Закону, зокрема, за п. 2 ч. 5 наведеної норми – випадку коливання цін товару на ринку чи то у бік збільшення, чи у бік зменшення, що надає сторонам право змінювати умови договору щодо ціни товару, при цьому не більше ніж на 10% та не збільшуючи загальну суму договору.

Отже через незаконні додаткові угоди до договору ТОВ надмірно отримало майже 650 тисяч гривень бюджету коштів.

Вказані порушення законодавства стали підставою для звернення прокуратури до Господарського суду Харківської області.

Агентство Телевидения Новости