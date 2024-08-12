Кримінал
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За державну зраду судитимуть жителя Крима, який потрапив у полон на Харківщині

За державну зраду судитимуть жителя Крима, який потрапив у полон на Харківщині

У листопаді 2023 року житель кримського міста Алушта прийняв для себе рішення брати участь у бойових діях на боці ворога. Чоловік поїхав до москви, де 1 грудня того ж року уклав контракт з міністерством оборони рф про проходження військової служби в збройних силах рф строком на один рік.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Кримчанина розподілили до в/ч 06414 7-ого гвардійського мотострілкового полку, м. калінінград).

Надалі фігурант на території тимчасово окупованої Луганської області пройшов вогневу та тактичну підготовку.

У червні 2024 року він був передислокований під час наступальних дій рф на територію Липецької громади Харківської області, де був взятий у полон українськими військовослужбовцями.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 48-річного чоловіка за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. ст. 111 КК України).

Кримчанина судитимуть у Харківському районному суді Харківської області.

За державну зраду йому загрожує позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости

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