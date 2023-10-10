За матеріалами СБУ реальний термін ув’язнення отримав інформатор, який «зливав» ворогу розвіддані з Куп’янського напрямку

На основі доказової бази, яку зібрала Служба безпеки України, ворожий інформатор з Харкова проведе 5 років за ґратами. Співробітники СБУ затримали поплічника агресора у липні.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За матеріалами судового розгляду, зловмисник передавав агресору маршрути переміщення бронетанкових підрозділів українських військ поблизу лінії фронту.

Крім того, фігурант надсилав загарбникам фото наслідків російських повітряних ударів по місцевих об’єктах цивільної інфраструктури, у тому числі багатоквартирних будинках громадян.

За даними слідства, російський інформатор був «на зв’язку» з бойовиком одного з окупаційних угруповань рф на східному фронті.

Отримані розвіддані ворожий поплічник передавав за допомогою месенджеру.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів чоловіка визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України) Кримінального кодексу України.

Згідно з рішенням суду зловмиснику призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Наразі вирок ще не набрав законної сили, триває час на його апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости