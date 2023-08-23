Кримінал
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За співпрацю з загарбниками судитимуть «топменеджера» Куп’янської окупаційної залізниці

За співпрацю з загарбниками судитимуть «топменеджера» Куп’янської окупаційної залізниці

Колишній співробітник регіональної філії Укрзалізниці під час тимчасової окупації м. Куп’янськ добровільно пішов на співпрацю з ворогом.  

Чоловік погодився працевлаштуватись до створеної російськими загарбниками «Купянской железной дороги». Торік у липні він обійняв посаду «начальника «Службы коммерческой работы и маркетинга» в окупаційній залізниці, повідомили в прокуратурі Харківської області. 

Колаборант здійснював контроль та організацію інвентаризації основних засобів та товарно-матеріальних цінностей, організовував проведення комплексних перевірок з комерційної роботи станцій підприємства і контролював усунення виявлених недоліків, здійснював поточне керівництво з виконання планових завдань щодо питань забезпечення збереження вантажів. 

Трудові обов’язки «начальник» виконував відповідно до законодавства рф.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 47-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України). 

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Його судитимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Агентство Телевидения Новости

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