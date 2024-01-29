Займався збутом психотропів: харків’янин отримав 7 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Новобаварської окружної прокуратури Харкова суд визнав винним харків’янина в незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, збуті психотропів, вчинених повторно, а також у незаконному придбанні й зберіганні боєприпасів (ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України).

Йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що харків’янин придбав пакунок з психотропною речовиною PVP, яку надалі розфасував по маленьких згортках і продавав залежним особам.

З покупцями чоловік зустрічався особисто, отримуючи готівку за товар.

У вересні 2023 року під час чергової зустрічі з покупцем чоловіка затримали правоохоронці.

У ході обшуку, проведеного за місцем мешкання обвинуваченого, було виявлено і вилучено згортки та пакунки з PVP, спеціальне обладнання, а також гранату РГД–5 із запалом.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав вину і розказав, що дійсно займався збутом психотропів. Щодо наявності у нього боєприпасу чоловік пояснив, що придбав гранату «на базарі».

Обвинувальний вирок виніс Ленінський районний суд Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости