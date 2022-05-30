Криминал
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30.05.2022 14:01
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Замах на вбивство підполковника поліції у Харкові: зловмиснику повідомлено про підозру

Замах на вбивство підполковника поліції у Харкові: зловмиснику повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 37-річному харків’янину за фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу (ч. 2 ст. 28 ст. 348 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у Харкові у січні 2019 року чоловіку надійшла пропозиція вбити підполковника поліції, на що він погодився.

Вдягнувши балаклаву, чоловік здійснив постріл з револьвера у шию правоохоронця, коли той вигулював собаку. Коли підполковник впав на землю та знепритомнів, напарник кілера почав бити його ногами у голову. Після цього зловмисник зникли з місця злочину.

Життя потерпілого врятували медики.

Наразі вирішується питання про причетність інших осіб у вчиненні вказаного злочину.

Досудове розслідування проводить Слідче управління ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Агентство Телевидения Новости

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