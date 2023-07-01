«Застрелите, я хоть отмучаюсь» - перехоплення ГУР

Військовий рф розповів дружині про важкі умови та висловив бажання померти або поранити себе:

● «всё остоп*здило, ходить пешком, дубы эти *баные таскать…каждый день эта *бучая работа, копай, копай, таскай»;

● «тут мужики уже плачут, нах*й, все, бл*дь»;

● «каждый раз все новый и новый х*й приходит, еще пальцы веером крутит…мы никто нах*й»;

● «мы вчера собирались 300-сотиться, все, нервы сдают, нах*й».

▶ ️За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Джерело: gur.gov.ua

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