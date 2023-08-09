Затримано розбійника: нападав на жінок в Краснограді

Зловмисник побив двох мешканок міста Красноград, відібрав у них гроші та втік.

Повідомлення про скоєння тяжкого злочину щодо 38 та 39-річних жінок надійшло до поліції 8 серпня близько 16:30, повідомляє поліція Харківської області.

Упродовж декількох годин оперативники встановили місце перебування підозрюваного та затримали його в місті Полтава.

Зловмисником виявився 29-річний сусід потерпілих, який раніше неодноразово відбував покарання за скоєння майнових злочинів.

Слідчі Красноградського РВП повідомили нападнику про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

Агентство Телевидения Новости