Затримано ще одного чоловіка, який діяв за шахрайською схемою «ваш родич у біді»

85-річній мешканці міста Богодухів зателефонувала нібито її донька та повідомила, що потрапила у ДТП.

Для «вирішення питання» терміново необхідно 50 тисяч гривень.

Жінка приготувала вказану суму та передала невідомому чоловікові, який назвався поліцейським.

В ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів оперуповноважені Богодухівського РВП викрили зловмисника та розшукали його, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Правоохоронці з’ясували, що 23-річний мешканець села Макариха Золочівської ОТГ того ж дня отримав кошти і перерахував на банківські карти.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Поліція застерігає, шахрайська схема “ваш родич у біді” одна з найпопулярніших.

Афера дуже проста, але вирішальними тут є фактор несподіванки та гра на емоціях потерпілого.

Агентство Телевидения Новости