Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:08
Просмотров: 124

Завершено слідство у справі стосовно колишніх міністра Інфраструктури та його першого заступника

Завершено слідство у справі стосовно колишніх міністра Інфраструктури та його першого заступника

8 серпня 2023 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього міністра інфраструктури України та його колишнього першого заступника, які підозрюються у зловживанні владою та службовим становищем. Наразі детективам НАБУ надано доручення відкрити матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

У 2015 році міністр спільно зі своїм першим заступником, який також був головою Тарифної ради Міністерства інфраструктури видав наказ, який дозволяв приватним компаніям стягувати половину ставки корабельного збору із суден в морському порту «Південний».

Цей наказ було видано попри те, що акваторія морського порту «Південний» є державною власністю та перебуває у користуванні «АМПУ» і право на збори належить виключно державному підприємству.

Натомість відповідно до цього наказу державному підприємству призначалась усього частина коштів, інша частина стягувалась приватними компаніями. У результаті, ДП АМПУ було завдано понад 49,63 млн дол. США збитків, що підтверджено відповідними висновками експертиз.

Дії експосадовців кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/1565

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

10 серпня 2012 року набув чинності мовний закон «Ківалова-Колесніченка»
Сегодня 10:34    99
Чекіст і його рушниця: у кремлі готуються поглибити могилізацію росіян в Україні
Сегодня 09:55    112
СБУ та ДБР проводять обшуки в екснардепа-регіонала у справі щодо відмивання понад 500 млн грн
Сегодня 09:43    119
До Ради внесено законопроект №9547, у якому йдеться про штрафи за прослуховування російської музики
Сегодня 09:31    113
Апеляція ВАКС закрила справу щодо депутата Камельчука за строком давності
Сегодня 09:20    119
Прохождение отопительного сезона в Украине зависит от полного разблокирования портов
Сегодня 09:09    133
Суд визнав законним розірвання договору між Лаврою і монастирем УПЦ МП – Мінкульт
Сегодня 08:48    115
До «гарантій безпеки» для України долучилася Латвія
Сегодня 08:38    118
На Нобелівку планують номінувати українську організація, очолювану медведчуківським пропагандистом
Сегодня 08:27    132
СБУ затримала депутата із Кропивницького, який займався рекетом
Сегодня 08:16    132
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 