Завершено слідство у справі стосовно колишніх міністра Інфраструктури та його першого заступника

8 серпня 2023 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього міністра інфраструктури України та його колишнього першого заступника, які підозрюються у зловживанні владою та службовим становищем. Наразі детективам НАБУ надано доручення відкрити матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

У 2015 році міністр спільно зі своїм першим заступником, який також був головою Тарифної ради Міністерства інфраструктури видав наказ, який дозволяв приватним компаніям стягувати половину ставки корабельного збору із суден в морському порту «Південний».

Цей наказ було видано попри те, що акваторія морського порту «Південний» є державною власністю та перебуває у користуванні «АМПУ» і право на збори належить виключно державному підприємству.

Натомість відповідно до цього наказу державному підприємству призначалась усього частина коштів, інша частина стягувалась приватними компаніями. У результаті, ДП АМПУ було завдано понад 49,63 млн дол. США збитків, що підтверджено відповідними висновками експертиз.

Дії експосадовців кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/1565

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