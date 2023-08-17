Збиралась русифікувати навчальний процес — мешканку Вовчанська судитимуть за колабораціонізм

Під час вторгнення збройних сил рф на територію Вовчанська місцева мешканка добровільно пішла на співпрацю з окупантами. Жінка очолила «Среднюю общеобразовательную школу №4», створену загарбниками на матеріально-технічній базі місцевого ліцею.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Харківської області.

Обвинувачена «проводила роботу» з вчителями, переконуючи їх працювати під керівництвом окупаційної адміністрації, та повідомила колективу викладачів, що навчальний процес буде проводитись виключно російською мовою і за стандартами рф. Для цього колаборантка організувала завезення російських підручників з різних предметів.

Також жінка видала учням атестати про отримання неповної середньої освіти, надруковані на бланках окупаційної адміністрації.

Крім того, колаборантка організувала вивезення з території навчального закладу державної символіки України та проведення свята «Першого дзвоника» під гімн рф з підняттям прапора держави-агресора.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Справу розглядатимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно з Управлінням СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости