Кримінал
Перейти к списку новостей
17.08.2023 16:16
Просмотров: 175

Збиралась русифікувати навчальний процес — мешканку Вовчанська судитимуть за колабораціонізм

Збиралась русифікувати навчальний процес — мешканку Вовчанська судитимуть за колабораціонізм

Під час вторгнення збройних сил рф на територію Вовчанська місцева мешканка добровільно пішла на співпрацю з окупантами. Жінка очолила «Среднюю общеобразовательную школу №4», створену загарбниками на матеріально-технічній базі місцевого ліцею. 

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Харківської області.

Обвинувачена «проводила роботу» з вчителями, переконуючи їх працювати під керівництвом окупаційної адміністрації, та повідомила колективу викладачів, що навчальний процес буде проводитись виключно російською мовою і за стандартами рф. Для цього колаборантка організувала завезення російських підручників з різних предметів. 

Також жінка видала учням атестати про отримання неповної середньої освіти, надруковані на бланках окупаційної адміністрації. 

Крім того, колаборантка організувала вивезення з території навчального закладу державної символіки України та проведення свята «Першого дзвоника» під гімн рф з підняттям прапора держави-агресора. 

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України). 

Справу розглядатимуть у Чугуївському міському суді Харківської області. 

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно з Управлінням СБУ в Харківській області.  

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 