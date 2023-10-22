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«Знаешь, что самое интересное: когда их режешь, они маму зовут на русском языке» - перехоплення ГУР
Військовий рф розповідає про знущання над українськими військовими
● «отпуска нам закрыли, на нас наступление готовится — сидим ох*ваем»;
● окупант розповідає про велику кількість поранених;
● російський військовий про ситуацію в Ізраїлі: «ну теперь в пустыню поедем воевать»;
● окупант розповідає, що вбив велику кількість українців;
● «меня даже научили голову резать по спирали».
▶ ️За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.
Джерело: gur.gov.ua