«Знаешь, что самое интересное: когда их режешь, они маму зовут на русском языке» - перехоплення ГУР

Військовий рф розповідає про знущання над українськими військовими

● «отпуска нам закрыли, на нас наступление готовится — сидим ох*ваем»;

● окупант розповідає про велику кількість поранених;

● російський військовий про ситуацію в Ізраїлі: «ну теперь в пустыню поедем воевать»;

● окупант розповідає, що вбив велику кількість українців;

● «меня даже научили голову резать по спирали».

▶ ️За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»