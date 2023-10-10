Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:51
Просмотров: 148

Знущався з матері: мешканець Ізюмського району відповідатиме за домашнє насильство

Знущався з матері: мешканець Ізюмського району відповідатиме за домашнє насильство

До Ізюмського районного управління поліції неодноразово зверталася 71-річна жінка. Вона повідомляла про постійні образи та погрози з боку 51-річного сина.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Дільничні офіцери поліції склали щодо порушника кілька протоколів про адміністративне правопорушення за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Однак чоловік продовжував вчиняти домашнє насильство щодо матері.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

9 жовтня слідчі під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 