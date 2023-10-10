Знущався з матері: мешканець Ізюмського району відповідатиме за домашнє насильство

До Ізюмського районного управління поліції неодноразово зверталася 71-річна жінка. Вона повідомляла про постійні образи та погрози з боку 51-річного сина.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Дільничні офіцери поліції склали щодо порушника кілька протоколів про адміністративне правопорушення за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Однак чоловік продовжував вчиняти домашнє насильство щодо матері.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

9 жовтня слідчі під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину.

Агентство Телевидения Новости