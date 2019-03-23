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В квартире на Луи Пастера зарегистрированы сотни избирателей

В квартире на Луи Пастера зарегистрированы сотни избирателей

В одной из харьковских квартир по улице Луи Пастера, 320 на 172-ом избирательном округе,участок  № 631572  зарегистрированы 217 избирателей. 

Об этом на своей странице в Facebook сообщил харьковчанин Алексей Синицин.

«Ничем, казалось бы непримечательный адрес: улица Луи Пастера дом 320 квартира 90. Но есть здесь что-то притягательное, иначе как объяснить наличие аж 217 зарегистрированных избирателей?», — написал мужчина.

Кроме того, он добавил, что написал заявление в правоохранительные органы по данному факту. 

Также 181 избиратель зарегистрирован по улице Шариковой, 52.

Агентство Телевидения Новости

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