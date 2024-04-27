Терехов: Трохи докладніше про нічні прильоти

Під ударом опинився медкомплекс, у корпусах якого на момент ракетного обстрілу знаходилося більше тисячи осіб - 900 пацієнтів і дві з половиною сотні персоналу. На щастя, ракети влучили у землю, а не у корпуси медзакладу - в іншому випадку важко уявити кількість загиблих та постраждалих. Є одна поранена людина, ступінь - легкий.

Щодо руйнувань - від вибухової хвилі постраждало кілька будівель: вибиті шибки, пошкоджені дахи, лінії електропередач, водогін та інші інженерні комунікації. На місці працюють усі відповідні служби.

Джерело: https://t.me/c/1347456995/99018

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