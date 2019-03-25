Монетизация субсидий: почему 19 тысяч харьковчан до сих пор не получили деньги "наличкой"?

Харьковчанка Зоя Прокофьевна пользуется субсидией уже 3 года. Сумма в платежке без льготы превышает размер пенсии, говорит она, с субсидией - платить значительно легче. После начала монетизации появилась возможность экономить энергоресурсы и впоследствии использовать средства на другие нужды, отмечает женщина. А вот недостаток нововведений - очереди у банковских касс.

Зоя Прокофьевна, получатель субсидии:

Я довольная и субсидией довольная. Насколько это будет долго еще, это вопрос, но, во всяком случае, для меня, это очень существенно. Я благодарна, что хоть что-то дают. Но, мне очень не понравилось, что это передача денег из рук в руки. Мне больше нравилось, когда я платила положенный платеж, а то платило государство, а сейчас получила и опять я должна его ждать это занимает время, квитанции.

В департаменте социальной защиты населения облгосадминистрации рассказывают, именно пенсионеры самые добросовестные плательщики за коммуналку, поэтому после получения субсидии наличными сразу выстраивались в очереди у касс в банках. Работающие субсидианты платят, в основном, онлайн. "Живыми деньгами" помощь от государства на оплату коммунальных услуг на Харьковщине получили более 200 тысяч семей.

Юрий Шпарага, дир. Деп. соц. защиты населения ХОГА:

Виплати розпочались, вібдуваються приблизно в об'ємах 10-12 мільйонів гривень щоденно. Середній розмір субсидії станом на сьогодні 1240 гривень. Це для тих громадян, які використовують тепло по системі тепломережі, і ті громадяни, що використовують для опалення свого житла паливо або скраплений газ - отримують субсидію у розмірі 2840 гривень.

Главная проблема сейчас, подчеркивают чиновники, обеспечить деньгами харьковчан, которые пока не получили субсидию. Это 19 тысяч жителей города, которые получают пенсию через «Укрпочту». Причина - технический сбой в системе распределения льгот на оплату коммуналки. Списки пенсионеров-субсидиантов были отправлены по ошибке в «Ощадбанк». Разъяснения в областном профильном департаменте получили. Решить проблему обещают до конца марта.

Юрий Шпарага, дир. Деп. соц. защиты населения ХОГА:

Ті громадяни, які мали отримати субсидію через систему Укрпошти, їм були зараховані ці субсидії на "Ощадбанк", тому ті, хто зміг прийти в "Ощадбанк" і отримати субсидію готівкою. Вони її отримали, але є ряд громадян, які маломобільні. Зараз вирішується питання щодо оформлення довіренності безкоштовно для цієї категорії громадян.

Выплатят субсидию наличными по доверенности или по справке из ЖЭКа родственникам пенсионеров, которые по состоянию здоровья не могут выйти из дома. Присутствие доверителя не обязательно. Главное - иметь с собой соответствующие документы. Долги, обещают областные чиновники, у этих семей из-за задержки в оплате за квартплату не возникнет. Всю информацию о таких получателях субсидии передали районным управлениям соцзащиты и поставщикам услуг.





Агентство Телевидения Новости