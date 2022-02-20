Субсидии в Украине: как рассчитать размер и от чего он зависит

В условиях высоких тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства у украинцев с низким уровнем доходов есть возможность оформить субсидии. Причем не только на отопительный период.

Размер субсидии — это разница между стоимостью услуг ЖКХ и обязательным платежом, который должна заплатить семья (домохозяйство), исходя из совокупного среднемесячного дохода.

Как заявляла министр социальной политики Украины Марина Лазебная, в отопительном сезоне 2021-2022 годов средний размер субсидий составит около 2 000 гривен. По данным министерства, их получает более 3 млн семей (владельцев домов и квартир). Но для каждого домохозяйства размер субсидии определяется индивидуально.

На размер субсидии в Украине влияет состав семьи и среднемесячный совокупный доход.

Как рассчитать субсидию

Органы соцзащиты населения рассчитывают размер субсидии по следующей процедуре:

определение совокупного среднемесячного совокупного дохода семьирасчет среднемесячного дохода на одного члена семьиопределение соотношения среднего дохода на одного члена семьи к прожиточному минимуму (на период предоставления субсидии)определение процента обязательной платы (соотношение делится на 2 и умножается на 15%)далее процент переводится в гривну (умножение на среднемесячный совокупный доход)размер субсидии определяется путем вычета суммы обязательного платежа из стоимости услуг ЖКХ

Расчет осуществляется в два периода — на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября), на отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля).

Пример расчета

Для примера возьмем семью из трех человек, в которой оба родителя получают минимальную зарплату. То есть при расчете на начало отопительного сезона 2021-2022 годов цифры будут следующие — минимальная зарплата 6 000 гривен и прожиточный минимум 2 294.

Таким образом, среднемесячный совокупный доход семьи будет составлять 12 000 гривен, среднемесячный доход на одного члена семьи — 4 000 гривен.

Соотношение среднего дохода на одного члена семьи к прожиточному минимуму: 4 000 / 2 294 = 1,74.

Определение процента обязательной платы: 1,74/2 * 15% = 13%. В таком случае обязательный платеж составит: 12 000 * 0,13 = 1560 гривен.

Если стоимость услуг ЖКХ превышает 1560 гривен, то разница будет погашена субсидией. Отметим, на субсидию имеют право граждане, которые тратят на ЖКХ больше 15% своих доходов.

На время карантина в Украине в регионах «красной» зоны выплачиваются повышенные субсидии. В частности, на 50% увеличиваются социальные нормативы, которые используются для определения стоимости услуг ЖКХ. К таким нормативам относятся:

электроэнергияхолодная и горячая водаводоотводгаз

Данная инициатива введена с учетом того, в «красных» зонах больше людей вынуждены, например, работать на дому, что, соответственно, в дальнейшем сказывается на платежках.

Напомним, ранее сообщалось, что наличие задолженности за жилищно-коммунальные услуги не препятствует получению субсидии, но для этого нужно оформить договор реструктуризации.

Кроме того, украинцы, которые живут на линии разграничения на Донбассе, могут получить специальную субсидию на электричество, которое используется для обогрева. Ее размер составляет 1500-1700 гривен.

Источник: РБК-Украина

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