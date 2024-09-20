рф випустила по Харкову північнокорейські ракети Hwasong-11GA (KN-23)

Три країни допомагають росії вбивати українців: що вони постачають армії окупантів

На тлі повідомлень про постачання росії іранською стороною балістичних ракет Fath-360 варто згадати, чим саме з озброєнь Іран та КНДР упродовж усіх цих років допомагали російським окупантам. Хоча важливо зазначити, що першою країною, яка надала РОВ військово-технічну допомогу, була Білорусь.

Білорусь

російська Федерація у 2022 році під час "стрімкого захоплення України", що провалилося, стала дуже швидко відчувати гострий дефіцит у боєприпасах і техніці – у зв'язку з незапущеним на повну потужність ВПК.

Саме Білорусь стала першою країною, яка не лише безпосередньо сприяла вторгненню в Україну зі своєї території, а й розгорнула постачання снарядів та техніки росії.

У лютому 2022 року ЗС рф перетнули кордон України з території Білорусі. Джерело: Homoatrox

Зокрема, керівництво РБ відкрило доступ російським військам на склади 1405, 1398, 1886 і 25, 43, 46 арсеналів зберігання. Це дозволило росії у 2022 році вивезти з території РБ понад 70 тис. тонн боєприпасів, а також військову техніку.

російські окупанти вивезли з 969-ї бази резерву танків не менше 100 Т-72А, з 1868 арсеналу артилерійської бази озброєння в Гомелі артилерію САУ "Акація", С9 "Нона-С", гаубиці Д-20, Д-30, "Мста-Б" та інше, а з 288-ї бази резерву автомобільної техніки – понад пів сотні знятих із зберігання КамАЗів та Уралів.

Саме Білорусь допомогла росії в критичний момент дефіциту компенсувати втрати в Україні і вивести військово-промисловий комплекс у робочий стан – без куди глобальнішого провалу по фронту, ніж могло б бути.

Іран

Після Білорусі другою країною, яка стала постачальником озброєнь росії, став Іран. Щоправда, здебільшого цю країну згадують як постачальника дронів-камікадзе Shahed-136, хоча не лише їх Тегеран з 2022 року передає москві.

На сьогодні відомо про такі товари військового призначення іранського виробництва, які отримує росія:

БПЛА: Mohajer-6, Shahed-131, Shahed-136

Авіабомби: Ghaem-5

Шоломи: NIJ II

Бронежилети: Rouin-3

ПТРК: Dehlaviyeh

Постріли: 152-мм для Д-20, 130-мм для М-46, 122-мм для Д-30

РСЗВ: 122-мм снаряди

Іранська авіабомба Ghaem-5, знята із захопленого українськими військовими безпілотника Mohajer-6. Жовтень 2022 року. Джерело: "Оперативний ЗСУ"

російські війська почали активно застосовувати іранські боєприпаси наприкінці 2022 – на початку 2023 років. Саме ця компонента БК дозволяла РОВ наприкінці 2022 року справлятися з дефіцитом снарядів у зоні бойових дій, але повністю вирішити проблему з нестачею пострілів вони не змогли. І в 2023 році було значно збільшено зусилля, щоб схилити Північну Корею на бік росії у питаннях військово-технічного співробітництва.

КНДР

У 2023 році москва провела низку офіційних та неофіційних зустрічей з Пхеньяном щодо постачання боєприпасів. Після того, як у липні минулого року основні положення майбутнього ВТС були погоджені, на той момент міністр оборони рф Сергій Шойгу вирушив до КНДР для переговорів першого етапу. Повне узгодження питань співпраці було проведено в межах зустрічі Кім Чен Ина та Володимира Путіна у вересні 2023 року в Амурській області.

Практично відразу почалися постачання до росії відповідної продукції – боєприпасів радянських калібрів.

Постачання в росію з КНДР здійснювалися морськими шляхами, контейнеровозами. За даними південнокорейської розвідки, перша хвиля поставок склала 5 тисяч 40-футових контейнерів, що могло відповідати до 1 мільйона 152-мм снарядів з пороховими зарядами або до 2-2,5 млн боєприпасів калібрів 152-мм, 112-мм тощо.

Але варто зазначити, що з 2023 року у зоні бойових дій в Україні було верифіковано значно більше боєприпасів північнокорейського виробництва.

Насамперед у зону БД було поставлено 152-мм та 122-мм артилерійські постріли для ствольної артилерії. Першу верифікацію цих боєприпасів відзначено жовтнем 2023 року. Трохи згодом були верифіковані реактивні снаряди 122-мм для РСЗВ БМ-21 "Град".

Також російські окупаційні війська отримали велику кількість мін 120 мм, що дозволило забезпечити боєкомплектом мінометні підрозділи.

У січні підтвердилося постачання від КНДР росії балістичних ракет KN-23, які є точною копією російських 9М723 ОТРК "Іскандер". Підтвердження, на жаль, стало результатом удару цією ракетою по Харкову.

KN-23

На початку 2024 року розвідка Південної Кореї попередила про відновлення постачання північнокорейської продукції до росії і заявляла про відправку 10 тисяч контейнерів або близько 5 мільйонів боєприпасів.

Наприкінці зими – на початку весни 2024 року в російських військ на озброєнні з'явилися північнокорейські артилерійські снаряди 130 мм для радянських гармат корпусної артилерії М-46. Ці гармати мають більшу дальність пострілу, порівняно з більшістю артилерії РОВ, і застосовуються як контрбатарейний засіб.

Варто зазначити, що Іран і КНДР є одними з найбільших операторів М-46 і мають як виробництво 130-мм, так і їх достатню кількість у запасах.

Останнім часом також з'являлася інформація про те, що Північна Корея могла передати росії партію протитанкового ракетного комплексу Bulsae-5 "Бурси-5".

Він був створений на базі російського ПТРК "Корнет". Нині досить складно підтвердити отримання РОВ даних комплексів, але слід зазначити, що останнім часом РОВ справді відчували гострий дефіцит у питаннях забезпечення підрозділів ПТРК.

Висновки

На сьогодні у росії два найстабільніші партнери у питаннях військово-технічного співробітництва – Іран і КНДР. Здебільшого ці країни передають росії боєприпаси, уникаючи передачі техніки, запити щодо якої від москви Тегерану та Пхеньяну також надходили.

Єдиною країною, яка постачала росії військову техніку, була і поки що залишається Білорусь. Хоча цей факт зовсім не виключає тієї обставини, що в майбутньому росія все-таки зможе отримати партії військової техніки від Ірану та КНДР у зв'язку зі скороченням власної на складах та неминучим виснаженням потенціалу її військ у питаннях забезпечення основними бойовими танками та ББМ.

Джерело: obozrevatel.com

Автор: Олександр Коваленко

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