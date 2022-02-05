Норвегія збільшує фінансову підтримку домашніх сонячних електростанцій

Енергетичне агентство Норвегії Enova збільшить максимальну суму субсидій на встановлення домашніх сонячних електростанцій – до 226,7 долларів за кіловат. Право на фінансову підтримку матимуть СЕС потужністю до 20 кВт.

Згідно з новими положеннями, у Норвегії збільшили максимальний розмір фотоелектричних систем, які мають право на знижки – від 15 до 20 кВт. Максимальна сума субсидій збільшиться до 5,386 дол. Крім того, нові субсидії (у сумі близько 1000 дол) будуть запроваджені для систем управління енергією, які часто встановлюються поряд з сонячними електростанціями.

У Норвегії очікують, що нові заходи стимулюватимуть зростання сонячної енергетики. У 2021 році в країні встановили близько 65 МВт нових сонячних потужностей.

Источник: elektrovesti.net

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